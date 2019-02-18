Bolivya'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı: 22 Ölü

LA Bolivya'da bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

LA Bolivya'da bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.



Polis, Potosi bölgesi ile Oruro bölgesini bağlayan otobanda, bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 22 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirtti.



Otobüsün, Arjantin sınırındaki Villazon kasabasından Oruro'ya doğru gitmekte olduğu bilgisini paylaşan polis, kazanın yoğun siste meydana geldiğini söyledi.



Aynı yolda, ocak ayında iki otobüsün çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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