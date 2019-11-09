Bolivya'da polisler Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı bayrak açtı
6 saat önce
Bolivya'da Evo Morales'in dördüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesiyle başlayan yönetim karşıtı gösterilere polisler de katıldı.
Bolivya'da Evo Morales'in dördüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesiyle başlayan yönetim karşıtı gösterilere polisler de katıldı.
Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerinde bazı polisler Bolivya bayrağıyla muhalif protestoculara destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:59
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