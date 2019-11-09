Son Dakika Haberleri: Bolivya'da polisler Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı bayrak açtı
Son Dakika Dünya Bolivya'da polisler Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı bayrak açtı

Bolivya'da polisler Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı bayrak açtı

6 saat önce

Bolivya'da Evo Morales'in dördüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesiyle başlayan yönetim karşıtı gösterilere polisler de katıldı.

Bolivya'da polisler Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı bayrak açtı, System.String[]

Bolivya'da Evo Morales'in dördüncü dönem devlet başkanlığına seçilmesiyle başlayan yönetim karşıtı gösterilere polisler de katıldı.


Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerinde bazı polisler Bolivya bayrağıyla muhalif protestoculara destek verdi.

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Evo Morales, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:59 
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