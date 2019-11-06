Bolivya'da seçimin ardından başlayan gösteri ve şiddet olayları

Bolivya'daki seçimin galibi Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ve Morales'in istifasını isteyen muhalifler arasındaki arbedede 4 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan devlet başkanı seçimin ardından muhaliflerin hile iddiasıyla başlattığı protesto ve şiddet eylemleri ile iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho'nun gösterileri radikalleştirme çağrısının ardından başkent La Paz'daki Büyük San Andres Üniversitesi (UMSA) öğrencileri ve doktorlarının çoğunlukta olduğu protestocular yürüyüş düzenledi.

Kent merkezindeki hükümet sarayı Casa Grande del Pueblo'ya yürümek isteyen göstericiler, yerlilerin çoğunlukta olduğu Morales destekçileri tarafından durduruldu. Gruplar arasındaki gerginlik kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile tarafların ayrıldığı olaylarda 4 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Muhalif lider Camacho'nun, Morales'i istifaya zorlamak için sınır kapılarını tutma çağrısı ile harekete geçen bazı kamyoncular ise ülkenin batısındaki iki sınır kapısı önünde araçları ile eylem yaptı.

Ağır yük taşıyıcıları sendikalarına mensup şoförler Peru ve Şili ile iki sınır kapısı Desaguadero ve Tambo Quemado'ya giden otoyolları kapattı.

Diğer Sivil Komitelerden Camacho'ya eleştiri

Bu arada ülkenin birçok bölgesinde protesto gösterilerine öncülük eden Sivil Komitelerin, Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Camacho'yu, kendi başına hareket ettiği gerekçesiyle eleştirdiği iddia edildi.

Camacho'nun Morales'e istifa etmesi için 48 saat süre tanıması, sembolik istifa mektubunu başkent La Paz'a götürmek istemesi ve gösterileri radikalleştirme kararı adımlarının, Chuquisaca ve Cochabamba kentlerindeki muhalif liderler Rodrigo Echalar ve Juan Flores tarafından tepkiyle karşılandığı ileri sürüldü.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimi, Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oy oranıyla ile ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.??Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor.

Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.