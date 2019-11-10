Son Dakika Haberleri: Bolivya'da seçimler yenilenecek
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Bolivya'da seçimler yenilenecek

6 saat önce

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 20 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni seçim kararı aldığını açıkladı.

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Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 20 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından başlayan protestolar nedeniyle yeni seçim kararı aldığını açıkladı.


Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) 20 Ekim'de Bolivya'da yapılan seçimlerde usulsüzlükler olduğu yönünde ön rapor açıkladı. OAS'ın seçimlerin iptal edilmesini tavsiye etmesi üzerine ülkenin Devlet Başkanı Evo Morales seçimlerin yenileneceğini açıkladı. Morales sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TSE (Yüksek Seçim Mahkemesi) üyelerini yenilemeye ve yeni genel seçim yapmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.


Yüksek Seçim Mahkemesinin yenilenmesinin önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşeceğini açıklayan Morales, bütün Bolivyalılar arasında barış içinde bir arada yaşamayı garanti altına almak istediğini söyledi.


Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen seçimleri mevcut Devlet Başkanı Evo Morales yüzde 47,8 ile ilk turda kazanmış, rakibi olan eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51 oy oranı ile seçimleri kaybetmişti. Mesa ve destekçileri seçimin hileli olduğunun iddia ederek protesto gösterileri düzenlemeye başlamıştı. Protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında en az 3 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi de yaralanmıştı. - LA PAZ

Evo Morales, Bolivya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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