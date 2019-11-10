Son Dakika Haberleri: Bolivya'da seçimler yenileniyor; muhalefet Morales'in istifasını istiyor
Son Dakika Dünya Bolivya'da seçimler yenileniyor; muhalefet Morales'in istifasını istiyor

Bolivya'da seçimler yenileniyor; muhalefet Morales'in istifasını istiyor

7 saat önce

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) çağrısı üzerine başkanlık seçimlerinin yenilenmesine onay verdi. Ancak başkanın bu kararını yeterli bulmayan muhalefet, Morales'in istifa ederek yenilenen seçimlerden adaylığını çekmesini istiyor.

Bolivya'da seçimler yenileniyor; muhalefet Morales'in istifasını istiyor, System.String[]

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) çağrısı üzerine başkanlık seçimlerinin yenilenmesini kabul etti. Ancak başkanın bu kararını yeterli bulmayan muhalefet, Morales'in istifa ederek yenilenen seçimlerden adaylığını çekmesini istiyor.


Bolivya'da halk, Morales'in birinci çıktığı 20 Ekim seçimlerinde hile ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla günlerdir sokak eylemlerine devam ediyor.

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Evo Morales, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:16 
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