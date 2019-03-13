Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Sel Felaketi: En Az 31 Ölü

Bolivya'da Sel Felaketi: En Az 31 Ölü

51 dakika önce

Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 31 kişi öldü, 9 binden fazla aile evsiz kaldı, hükümet acil durum ilan etti.

Bolivya'da Sel Felaketi: En Az 31 Ölü, System.String[]
Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 31 kişi öldü, 9 binden fazla aile evsiz kaldı, hükümet acil durum ilan etti.

Sivil Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle şimdiye kadar en az 31 kişi öldü, 27 kişi kayıp, 182 ev hasar gördü ve 9 bin 297 kişi ise evsiz kaldı. 23 binden fazla aile yağışlardan olumsuz etkilendiği ülke, yolların kapanması ve mahsullerin yok olması nedeniyle açlık sıkıntısı ve ekonomik krizle de karşı karşıya.

Acil Durumlar ve Yardımlaşma Sivil Savunma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Javier Ayllon Vargas, bu durumun tipik bir El Nino felaketi olduğunu ve kuraklığın yanı sıra beklenmeyen yerlerde şiddetli yağmurların meydana geldiğini belirtti.

Öte yandan etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarının ardından hükümet acil durum ilan etti. - LA PAZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:17 Kaynak: İHA

Bolivya, 3. Sayfa
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