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Bolivya'da sivillerin cenazelerinin taşındığı adalet yürüyüşüne polis müdahalesi
6 saat önce
Bolivya'da güvenlik güçlerinin önceki gün düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin de taşındığı adalet yürüyüşü polis müdahalesi ile dağıtıldı. Bolivya'daki protestolarda bu güne kadar yaklaşık 800 kişi yaralandı, 33 kişi hayatını kaybetti
Bolivya'da güvenlik güçlerinin önceki gün düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin de taşındığı adalet yürüyüşü polis müdahalesi ile dağıtıldı.
Muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez karşıtı göstericilerin barikat kurduğu El Alto kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesi ile hayatını kaybeden 9 protestocu için başkent La Paz'da merasim ve yürüyüş düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:04
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