Son Dakika Haberleri: Bolivya'da sivillerin cenazelerinin taşındığı adalet yürüyüşüne polis müdahalesi
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Bolivya'da sivillerin cenazelerinin taşındığı adalet yürüyüşüne polis müdahalesi

6 saat önce

Bolivya'da güvenlik güçlerinin önceki gün düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin de taşındığı adalet yürüyüşü polis müdahalesi ile dağıtıldı. Bolivya'daki protestolarda bu güne kadar yaklaşık 800 kişi yaralandı, 33 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'da sivillerin cenazelerinin taşındığı adalet yürüyüşüne polis müdahalesi, System.String[]

Bolivya'da güvenlik güçlerinin önceki gün düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden sivillerin cenazelerinin de taşındığı adalet yürüyüşü polis müdahalesi ile dağıtıldı.


Muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez karşıtı göstericilerin barikat kurduğu El Alto kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesi ile hayatını kaybeden 9 protestocu için başkent La Paz'da merasim ve yürüyüş düzenlendi.

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Bolivya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:04 
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