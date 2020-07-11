Bolivya'da son 24 saatte 1,452 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,452 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 45 bin 565'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1,452 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 565'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 1,702 kişi olurken iyileşenlerin sayısı 13 bin 918 olarak rapor edildi.