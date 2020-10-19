Bolivya'da sosyalistler, sonuçlar açıklanmadan başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etti - Son Dakika

Bolivya'da sosyalistler, sonuçlar açıklanmadan başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etti

19.10.2020 13:11
Bolivya'da sosyalistler, sonuçlar açıklanmadan başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etti, System.String[]

LA Bolivya'da, daha önce eski Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS), başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etti.

LA Bolivya'da, daha önce eski Devlet Başkanı Evo Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS), başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etti.

Ülkenin bazı bölgelerinde yapılan "sandık çıkış anketleri"ne göre, MAS'ın adayı sosyalist lider Arce Catocora, büyük farkla yarışı önde götürüyor.

Buna göre Arce'nin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alacağı ve en yakın rakibi Yurttaş Birliği Partisinden (CC) eski Devlet Başkanı Carlos Mesa'nın ise yüzde 31'de kalacağı tahmin ediliyor.

Arjantin'de sürgünde bulunan Morales, sonuçların açıklanmasının ardından Arce'yi seçimin kazananı ilan ederek "Demokrasimizi yeniden kazandık." ifadesini kullandı.

Sosyalistlerin başkan adayı Arce ise anketleri ve Moralez'i doğrulayarak, "Bolivya halkının, gittiğimiz yolu tekrar kullanmak istediğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.

Arce, ulusal birlik hükümeti kurmaya çalışacağını açıklayarak, halka sükunet çağrısı yaptı.

Morales'in istifasıyla devlet başkanlığı koltuğuna gelen Jeanina Anez de Twitter'da yaptığı açıklamada, "Sonuçlar kesin olmamakla birlikte bize gelen bilgilere göre sayın Arce seçimi kazandı. Kazananları tebrik ediyorum ve onlardan Bolivya'daki ve demokrasimizdeki düşünceleri yönetmelerini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bolivya'da seçimlerin kısa sürelerde açıklandığı önceki seçimlere kıyasla, geçen yıl yaşanan oy sayım tartışmalarının ardından, yeni seçim kanununa göre kesin sonuçların açıklanması 5 günü bulabiliyor.

5 adayın yarıştığı seçimde, adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Aksi takdirde, en yüksek oyu alan iki aday 29 Kasım'da ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Bu seçimle Bolivya'da yeni devlet başkanı, yardımcısı, 36 senatör ve 130 milletvekili belirlenecek.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 35'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, Sosyalizm, Arjantin, Bolivya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolivya'da sosyalistler, sonuçlar açıklanmadan başkanlık seçimlerinde zaferini ilan etti - Son Dakika

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