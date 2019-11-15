Bolivya'da sular durulmuyor

Bolivya'da baskı sonucu istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales taraftarları, kendisini devlet başkanı ilan eden Jeanine Anez'in istifasını istemek için yine sokaklara döküldü. Polis ve göstericiler arasında çıkan arbede sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Eski Devlet Başkanı Evo Morales'in yeniden iktidara gelmesini isteyen destekçileri, La Paz'a yürüdü. Morales'in yeniden devlet başkanı olması için sloganlar atan protestocular ve polis arasında yaşanan arbedede 2 kişi hayatını kaybetti. Grupların tarihi binaları kundakladığını iddia eden yerel polis ise protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



Bolivya'nın en yüksek mahkemesi Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Ancak Morales'in partisi MAS'ın milletvekili ve senatörler olağan üstü birleşime katılmadıkları için Anez yeterli oyu alamadı. Bu da muhaliflere göre Anez'in geçici devlet başkanlığını geçersiz kılıyor.



Anez hükümeti adına konuşan Başkanlık Bakanı Jerjes Justiniano, Evo Morales'in destekçileri ile bir diyalog masası kurulduğunu açıkladı. Diyalog masasında, Meksika'da bulunan devrik Devlet Başkanı Morales'in ülkeye dönebileceği sorusunun kendisine yöneltildiğini ve "Dönsün, sorun yok" şeklinde cevap verildiğini duyurdu. Justiniano, "Siyasi zulüm olmayacağını garanti eden bir kanun istiyorlarsa, bunu çıkarmaya hazırız" açıklamasında bulundu. Evo Morales'in Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS), Anez'in geçici hükümetinin üçüncü gününde azınlık muhalefetinin bir kısmıyla yapılan anlaşmanın ardından parlamentonun kontrolünü yeniden ele aldı.



Bu arada kendini geçici devlet başkanı ilan eden Jeanine Anez, Genel Kurmay Başkanı'ndan sonra Evo Morales'e yapılan darbenin baş aktörlerinden polis genel komutanı Yuri Calderon'u da görevden aldı. Yerine Rodolfo Montero'yu atadı.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise ABD ve Avrupa Birliği'ni Bolivya'daki Evo Morales'e karşı yapılan darbeyi organize ettiklerini iddia ederek, kınadı. - LA PAZ