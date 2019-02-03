Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Toprak Kayması: 8 Ölü

Bolivya'da Toprak Kayması: 8 Ölü

1 saat önce

BUENOS Bolivya'nın Caranavi kentinde meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'da Toprak Kayması: 8 Ölü, System.String[]
BUENOS Bolivya'nın Caranavi kentinde meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede yayın yapan El Deber'de yer alan habere göre, La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki otoyolda toprak kayması sonucu en az 8 kişi öldü.

Facia nedeniyle bazı araçlar toprak altında kalırken bazıları da 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Caranavi Belediye Başkanı Daniel Paucara, "Bize şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler ama daha fazla olabilir çünkü toprak kayması nedeniyle 10 araç sürüklendi veya toprak altında kaldı. 50 veya 60 kişinin faciadan etkilendiğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Alto Choro bölgesindeki toprak kaymaları yüzünden bazı arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığı bildirildi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Caranavi'de meydana gelen trajediden dolayı çok üzgünüz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Caranavi'de taşan nehir nedeniyle bin kişi tahliye edildi, bazı evler su altında kaldı.

Su seviyesinin gittikçe yükselmesi yetkilileri endişelendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Bolivya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Müjdeyi Verdi! Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak Erdoğan "Bu Bir İşgal" Deyip Talimat Vermişti, 91 Bin Kişinin Seçmen Kaydı Donduruldu

Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ettiği İddia Edilen Koca: Ailesi, Eşimi Bana Karşı Kullanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 05:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Toprak Kayması: 8 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]