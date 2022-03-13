Bolivya'da Ukraynalı çiftin ülkeye girişini engelleyen göç idaresi yetkilileri kovuldu - Son Dakika
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Bolivya'da Ukraynalı çiftin ülkeye girişini engelleyen göç idaresi yetkilileri kovuldu

13.03.2022 05:53
Bolivya'da Ukraynalı çiftin ülkeye girişini engelleyen göç idaresi yetkilileri kovuldu

BUENOS Ukrayna'dan çıkarak sığınma amacıyla Bolivya'ya giden çiftin, ülkeye girmesine engel olan göç idaresi yetkililerinin kovulduğu açıklandı.

BUENOS Ukrayna'dan çıkarak sığınma amacıyla Bolivya'ya giden çiftin, ülkeye girmesine engel olan göç idaresi yetkililerinin kovulduğu açıklandı.

Ukrayna'dan çıkan ve Arjantin üzerinden Bolivya'ya giden Oksana ve Mijailo Karpenko'nun, Bolivya'nın Santa Cruz eyaletindeki Uluslararası Viru Viru Havaalanı'nda ülkeye girişine izin verilmedi ve çift Arjantin'e geri gönderildi.

Bolivya göç idaresi yetkilileri yaptıkları açıklamada, Bolivya'ya burada yaşayan bir Ukraynalının daveti üzerine gelen Karpenko çiftinin geri gönderilmesinde bir hata olduğunu duyurdu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Katherine Calderon, düzenlediği basın toplantısında, Santa Cruz eyaletine bağlı göç idaresi bünyesinde çalışan ve Ukraynalı çiftin ülkeye girişini engelleyen 4 yetkilinin, göç idaresiyle bağının kesildiğini belirtti.

Ukraynalıların ülkeye alınmamasına ilişkin Calderon, "Bu yapılan, uyruğuna bakılmaksızın, hükümetin savunmasız durumda olan vatandaşlar hakkındaki iradesini temsil etmemektedir. Bolivya Devleti, ilticaya ihtiyaç duyanların korunması çerçevesinde bireysel kararların alınmasına izin vermez ve mevcut düzenlemelere saygı duyar." dedi.

Calderon, hak ihlaline uğrayan kişilerin Bolivya'ya gelmeleri için gerekli adımların atıldığını ve masraflarının karşılanarak ülkeye geri getirileceklerini sözlerine ekledi.

Karpenko çifti Ukrayna'nın Polonya sınırından çıkarak Almanya'ya varmış ve Arjantin üzerinden, Bolivya'da yaşayan Ukrayna kökenli bir kişinin daveti üzerine sığınma amacıyla Bolivya'ya gitmişti.

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Arjantin, Bolivya, Ukrayna, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolivya'da Ukraynalı çiftin ülkeye girişini engelleyen göç idaresi yetkilileri kovuldu - Son Dakika


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