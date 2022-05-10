Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı - Son Dakika
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Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı

10.05.2022 16:42
Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı

Bolivya'nın Potosi kentinde bir üniversitede meydana gelen izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.

Bolivya'nın Potosi kentinde bir üniversitede meydana gelen izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Potosi kentinde bulunan Tomas Frias Üniversitesi'nde öğrenci seçimleri konseyi için yüzlerce kişi, üniversitenin kapalı spor salonunda toplandı. Kalabalık arasında tartışma çıkmasının ardından göz yaşartıcı gaz bombası atıldı. Çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi ise yaralandı.

Tomas Frias Üniversitesi Rektörü Pedro Lopez, öğrencilerin yeni öğrenci topluluklarının başkanlarını seçmek için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Göz yaşartıcı gaz bombası atıldı. Çıkan izdihamda birçok öğrenci ezildi" dedi. - LA PAZ

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Güney Amerika, Bolivya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı - Son Dakika


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