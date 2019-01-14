Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Yakalanan Firari Militan İtalya'ya İade Edildi

Bolivya'da Yakalanan Firari Militan İtalya'ya İade Edildi

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yakalanan firari militan Cesare Battisti'nin ülkesi İtalya'ya iade edildiği bildirildi.

Bolivya'da Yakalanan Firari Militan İtalya'ya İade Edildi, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yakalanan firari militan Cesare Battisti'nin ülkesi İtalya'ya iade edildiği bildirildi.

Bolivyalı polis yetkilisi Paul Saavedra, Santa Cruz kentinde yakalanan Komünizm İçin Silahlı Proleterler (PAC) Örgütü üyesi Battisti'nin sabah saatlerinde Viru Viru Havalimanı'nda İtalyan yetkililere teslim edildiği ve Interpol görevlilerinin gözetiminde uçakla İtalya'ya doğru yola çıktığını açıkladı.

Saavedra, Interpol tarafından aranan 64 yaşındaki Battisti'nin Bolivya'ya yasa dışı olarak giriş yaptığını belirtti.

Battisti, pazar günü Santa Cruz şehrinde yakalanmıştı.

Brezilya'da 1 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eski mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva'nın 2010'da sığınma hakkı tanıdığı Battisti'yi ülkesi İtalya'ya iade etme sözü vermişti.

Bolsonaro'nun selefi Michel Temer de geçen aralık ayında eski komünist militanın İtalya'ya iadesini emreden kararnameyi imzalamıştı.

Brezilya polisi, Battisti'nin 2015'ten bu yana yaşadığı, Sao Paolo eyaletine bağlı Cananeia kentindeki evine baskın düzenlemiş ancak eski militanı bulamamıştı.

Geçmişte PAC örgütü üyesi olan Battisti, 1981'de yargılandığı sırada İtalya'da cezaevinden kaçmış, bir süre Fransa ve Meksika'da yaşadıktan sonra Brezilya'ya yerleşmişti.

İtalya'da gıyabında yasa dışı örgüt üyeliği ve cinayet suçlarından hüküm giyen Battisti hakkındaki suçlamaları kabul etmiyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Güney Amerika, Bolivya, İtalya, Güncel
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