Bolivya'da Yeni Bir Balık Türü Keşfedildi - Son Dakika
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Bolivya'da Yeni Bir Balık Türü Keşfedildi

16.07.2023 07:33

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, araştırmacı Heinz Arno Drawert tarafından keşfedilen yeni bir balık türü bulundu. Bu balık türü, kendi isteğiyle suyun dışına çıkabiliyor ve saatlerce dışarıda kalabiliyor. Ayrıca, bu balığın yumurtaları da kuraklığa dayanabiliyor ve adaptasyon yeteneği gösteriyor. Ancak, yaşam alanlarının büyük bir kısmı yok olmuş durumda olduğu için bu balık türünün koruma altına alınması gerekiyor.

Bolivya'da saatlerce suyun dışında da kalabilen, nefes alma şekli farklı yeni bir balık türünün keşfedildiği belirtildi.

SAATLERCE DIŞARIDA KALDI

Ulusal basında çıkan habere göre, araştırmacı Heinz Arno Drawert tarafından keşfedilen yeni balık türü kendi isteğiyle sudan çıktı, saatlerce dışarıda kaldı ve nefes almaya devam etti.

"YAKLAŞIK 5 SANTİMETREYE ULAŞIYOR"

Uzun yıllardır balık türleri hakkında kapsamlı araştırma yaptığını belirten Drawert, "Bu acayip balık yaklaşık beş santimetreye ulaşıyor, gövdesi yeşilimsi kurşuni renkte ve renkli noktalara, desenlere sahip. Ormanda belirli ve geçici su ekosistemlerinde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"YUMURTALARA HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"

Drawert, bu balık türünün suyun dışına kendi iradesiyle çıktığına dikkati çekerek "Yumurtaları kuraklığa dayanabiliyor, bunları su birikintilerinin dibinde, çamura ve toprağa gömüyorlar. Yumurtalara hiçbir şey olmuyor, bu balığın temel özelliklerinden biri de yumurtaların adaptasyonu." değerlendirmesinde bulundu.

"KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Araştırmacı Drawert, yeni keşfedilen balık türünün koruma altına alınması gerektiğini vurgulayarak "Son 20 ila 30 yılda bulundukları alanda büyük genişlemeler meydana geldi. Yaşam alanlarının büyük bir kısmı artık mevcut değil, doğal yaşam alanlarının yüzde 60 ila 70'inin yok olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: AA
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