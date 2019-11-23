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Bolivya'da yeni devlet başkanlığı seçimlerine Senatörler Meclisinden onay çıktı

6 saat önce

BUENOS Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi, istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in liderlik ettiği Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarının da katılımıyla, ülkede yeni bir devlet başkanlığı seçimi yapılmasını kapsayan yasa tasarısını onayladı.

Bolivya'da yeni devlet başkanlığı seçimlerine Senatörler Meclisinden onay çıktı, System.String[]

BUENOS Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi, istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in liderlik ettiği Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarının da katılımıyla, ülkede yeni bir devlet başkanlığı seçimi yapılmasını kapsayan yasa tasarısını onayladı.

Tasarıda seçimlerin düzenleneceği tarihe yer verilmezken, iki dönem devlet başkanlığı yürüten bir kişinin tekrar seçime katılmasını engelleyen maddenin yer alması nedeniyle, muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak.

Senatörler Meclisi'nde onaylanan yasa tasarısının, ALP'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisi tarafından da onaylanması bekleniyor.

Morales, 20 Ekim'deki seçimlerde tekrar aday olabilmek için gerekli anayasa değişikliğini öngören 2016 referandumundan "hayır" oyu çıkmasına rağmen Anayasa Mahkemesinin "yeniden seçilmenin politik hak" olduğuna hükmetmesiyle seçimlere katılmıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı bir seçim düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisinin başkan yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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