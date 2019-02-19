Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü, 12 Yaralı

Bolivya'da Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü, 12 Yaralı

1 saat önce

Bolivya'nın güneyinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Bolivya'da Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü, 12 Yaralı, System.String[]
Bolivya'nın güneyinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Bolivya'da Potosi bölgesi ile Oruro bölgesini bağlayan otoyolda bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. 7 yaşında bir kız çocuğu dahil en az 24 kişinin hayatını kaybettiği kazada 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, Arjantin sınırındaki Villazon kasabasından Oruro'ya doğru giden otobüste 45 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, kazada hayatını kaybeden 11 kişinin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Polis, Bolivya, Güncel
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