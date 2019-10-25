Bolivya'daki genel seçimler

Bolivya'da hafta sonu yapılan seçimlerin ardından başlayan ve yer yer şiddet olaylarına dönüşen protesto ve destek gösterilerinde 8 kişinin yaralandığı, 6 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

And Dağlarının zirvesindeki Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim pazar günü yapılan ve Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandıklarını ilan ettiği, muhalif aday Carlos Mesa'nın ise hile yapıldığını öne sürdüğü seçimler nedeniyle başlayan protestolar ve Morales'e destek yürüyüşleri devam ediyor.

Ülke basınındaki haberlere göre her iki taraf da başkent La Paz ve ülkenin diğer şehirlerinde protesto ve destek gösterilerini sürdürüyor.

Sucre kentinde muhaliflerin düzenlediği ve katılımın yüksek olduğu belirtilen gösteri nedeniyle bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Başkentin güneydoğusundaki Cochabamba kentindeki 14 Eylül Medyan'ında oturma eylemi yapan muhalifler ise Morales destekçisi koka üreticisi köylülerin gelmesiyle dağıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de aralarında muhalif milletvekili Enrique Siles'in de bulunduğu muhalifleri dağıtan Morales destekçisi gruptan birinin "Onlar başlattı biz bitirmeye geldik." dediği duyuldu.

Halk Güvenliği Bakanı Yardımcısı Wilfredo Chavez protestolarda 8 kişinin yaralandığını ve söz konusu gösterilerin ülke geneline yayılmadığını açıkladı.

Ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada, protestolarda Yüksek Seçim Mahkemesinin bir şubesinin yakılması nedeniyle gözaltına alınan 25 kişiden 6'sının tutuklandığı kaydedildi.

Muhalif basının iddialarına ordudan açıklama geldi

Muhaliflerin protestolarına sahne olan diğer kent Santa Cruz'da protestocuların çektiği ve sosyal medyada yayılan, bir araç içindeki uzun namlulu silah taşıyan kişilerin görüldüğü videoya ilişkin ise Bolivya Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlık, görüntülerdeki kişilerin Uyuşturucu Kaçakçılığı Mücadele Özel Kuvvetleri (FELCN) mensubu güvenlik güçleri olduğunu ve kentte sıradan devriye faaliyetinde bulunduklarını açıkladı.

Muhaliflerden orduya hükümete karşı gelme çağrısı

Bu arada Bolivya ordusunda aktif görev yapmayan rezerv askerler orduya hükümetin karşısında yer almaları çağrısında bulundu.

Askeri kıyafetler giyinen ve basın karşısına geçen grup adına konuşan rezerv subay Mario Almeida Salas, muhalif göstericilerin darbeci olmadığını öne sürdü ve ordunun bu göstericilerle hükümete karşı birleşmesini istedi.

OAS ve AB'den ikinci tur baskısı

Öte yandan Avrupa Birliği'nden (AB) de seçimlerin ikinci tura götürülmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ile aynı doğrultuda çağrı yapıldı. Ülkedeki gazetelerde yer verilen yazılı açıklamada, AB'nin OAS ile aynı görüşleri paylaştığı, seçim sonuçlarının şeffaflığının ve güvenilirliğinin oy sayımı sırasında yaşanan kesintiden ötürü zedelendiği savunuldu.

Morales'in seçilmesi için yeterli olan 10 puandan fazla farkı elde etmesine rağmen AB, seçimlerin ikinci tura götürülmesi çağrısı yaptı.

OAS Daimi Konseyi toplandı

Seçimleri gözlemcileriyle takip eden OAS ise Bolivya'daki durumu ele almak için Daimi Konseyi acil topladı.

Toplantıya katılan Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary ve Adalet Bakanı Hector Arce ülkelerindeki seçimlerinde herhangi bir hile olmadığını ve Devlet Başkanı Morales'in yeniden aynı göreve seçildiğini vurguladı.

Morales'den Mesa'ya sert sözler

Bu arada Morales, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini duyurarak, taraftarlarını sokağa çağıran Mesa'yı ve sürece yönelik yorumları nedeniyle OAS'yi eleştirdi.

Morales, "Tüm Bolivya halkı onun bir korkak olduğunu biliyordu. Mesa şimdi sadece bir korkak değil aynı zamanda bir suçlu olduğunu da gösterdi." dedi.

OAS ve diğer uluslararası örgütlerin tutumuna da değinen Morales, "OAS burada dışarıdan destek alan bir darbe (girişimi) olduğunu anlamak zorundadır." ifadesini kullandı. Morales, Bolivya anayasasına saygı gösterilmesini istedi.