Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı 7'ye çıktı

Bolivya'da devam eden protesto ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteri ve şiddet olayları sürüyor.

Bolivya Başsavcılığından yapılan ve ülke basınında yer alan açıklamada, başkent La Paz'ın yanı sıra birçok kent ve bölgede muhalifler ile Morales destekçileri arasındaki arbede ve çatışmalarda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.

Başsavcılık ölümlerin sorumlularının yakalanıp yargı önüne çıkarılacağını vurguladı.

Bu arada güvenlik güçleri, krizin ilk günlerinden itibaren muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarına ve Morales destekçilerinin gösterilerine sahne olan, bazen de taraflar arasında çatışmaların meydana geldiği Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde yeniden kontrolü sağlamak için operasyon başlattı.

Güvenlik güçleri kent içindeki barikatları kaldırma çalışmalarına başlarken, protestocu gruplara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sacaba'daki garnizon komutanlığı önceki gün hangi tarafı destekledikleri net olarak belirtilmeyen göstericiler tarafından yakılmış, güvenlik güçlerinin kent dışına çıkarıldığı olaylarda 36 kişi yaralanmıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.