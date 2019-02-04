Son Dakika Haberleri: Bolivya'daki Toprak Kayması

Bolivya'daki Toprak Kayması

1 saat önce

Bolivya'nın Caranavi kenti yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 11'e çıktığı, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Bolivya'nın Caranavi kenti yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 11'e çıktığı, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya haber ajansı EFE'de yer alan habere göre, Savunma Bakanı Javier Zavaleta, La Paz eyaletinde Caranavi yakınlarındaki otoyolda cumartesi günü oluşan toprak kaymasında 3 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Yaralı 20 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bölgede yaşanan faciada bazı araçlar toprak altında kalırken bazıları da 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmıştı.

Öte yandan, Caranavi'de taşan nehir nedeniyle yaklaşık bin kişi tahliye edilmiş, bazı evler su altında kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:12 Kaynak: AA

EFE, Bolivya, Güncel
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