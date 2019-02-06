Bolivya'daki Toprak Kayması Faciasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
11 dakika önce
Bolivya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı.
Bolivya
'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasının görüntüleri ortaya çıktı.
Bolivya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden şiddetli yağışlar toprak kaymalarına yol açtı. Pazartesi günü Sucre kentinde dağlık bir bölgede yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, bölgedeki onlarca insanın kaçmaya çalıştığı ve bir iş makinesinin toprak altında kaldığı görüldü. Faciada ölen olmadığı duyuruldu.
Ülkede haftasonu meydana gelen iki ayrı toprak kaymasında ise 16 kişi hayatını kaybetmişti. - LA PAZ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:17 Kaynak: İHA
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