Bolivya Devlet Başkanı Ayma, Türkiye'ye Geliyor
38 dakika önce
BOLİVYA C¸okuluslu Devleti Bas¸kanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerc¸ekles¸tirecek.
BOLİVYA C¸okuluslu Devleti Bas¸kanı Juan Evo Morales
Ayma, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip
Erdogˆan'ın daveti üzerine yarın Türkiye
'ye resmi ziyaret gerc¸ekles¸tirecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bolivya
'dan Tu¨rkiye'ye Cumhurbas¸kanı du¨zeyinde gerc¸ekles¸ecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak go¨ru¨s¸melerde Tu¨rkiye-Bolivya arasındaki ikili ilis¸kilerin tu¨m boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ikili görüşmede gündeme gelecek konular şu şekilde sıralandı:
"Go¨ru¨s¸melerde ayrıca, Latin Amerika
ve Karayip Devletleri Toplulugˆu (CELAC) Do¨nem Bas¸kanı Bolivya'yla bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir." - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:21 Kaynak: DHA
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