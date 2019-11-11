Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales , ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması için başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

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