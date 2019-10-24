Son Dakika Haberleri: Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu
Son Dakika Dünya Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu

Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu

1 saat önce

Bolivya'da 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen devlet lideri Evo Morales, genel seçimleri kazandığını duyurdu

Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu, System.String[]

Bolivya'da 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen devlet lideri Evo Morales, geçtiğimiz pazar günü yapılan tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu.


Morales başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında, 20 Ekim'de yapılan ve muhalifleri sokağa döken genel seçimlerde, Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) oyların yüzde 98'den fazlasını saydığını söyledi.

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Evo Morales, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:28 
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