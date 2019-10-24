Bolivya Devlet Başkanı Morales tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu
1 saat önce
Bolivya'da 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen devlet lideri Evo Morales, genel seçimleri kazandığını duyurdu
Bolivya'da 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen devlet lideri Evo Morales, geçtiğimiz pazar günü yapılan tartışmalı seçimleri kazandığını duyurdu.
Morales başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında, 20 Ekim'de yapılan ve muhalifleri sokağa döken genel seçimlerde, Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) oyların yüzde 98'den fazlasını saydığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:28
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