Bolivya Devlet Başkanından Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı - Son Dakika

Bolivya Devlet Başkanından Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı
02.11.2020 04:13
BUENOS Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.
BUENOS Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.
Bolivya'da 8 Kasım'da Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi planlanan Arce, can ve mal kaybına sebep olan deprem sebebiyle Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma mesajı verdi.
Arce, açıklamasında "Şehirleri sarsan depremin sebep olduğu üzücü zamanda dayanışma içinde olduğumuz Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
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