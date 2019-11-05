Son Dakika Haberleri: Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

6 saat önce

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopter, acil iniş yaptıBolivya Hava Kuvvetlerinden (FAB) yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan askeri helikopterin And Dağları'ndaki bir kasaba yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.

Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı, System.String[]

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopter, acil iniş yaptı


Bolivya Hava Kuvvetlerinden (FAB) yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan askeri helikopterin And Dağları'ndaki bir kasaba yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Morales'i taşıyan EC145 tipi helikopter, Colquiri-Oruro seferine çıktığı sırada kuyruk pervanesinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Kimse zarar görmedi" ifadeleri yer aldı.


Öte yandan, Bolivya'da iki hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlayan gösteriler devam ediyor. - LA PAZ

And Dağları, Evo Morales, Bolivya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı
Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:12:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]