Son Dakika Haberleri: - Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Son Dakika Güncel - Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

- Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

6 saat önce

- Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptıLA PAZ - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopter, acil iniş yaptı Bolivya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan askeri helikopterin And Dağları'ndaki bir kasaba yakınlarına acil...

- Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

LA PAZ - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan helikopter, acil iniş yaptı

Bolivya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Evo Morales'i taşıyan askeri helikopterin And Dağları'ndaki bir kasaba yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Morales'i taşıyan EC145 tipi helikopter, Colquiri-Oruro seferine çıktığı sırada kuyruk pervanesinde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Kimse zarar görmedi" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Bolivya'da iki hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlayan gösteriler devam ediyor.

- Bolivya Devlet Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

Evo Morales, And Dağları, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
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