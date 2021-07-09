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Bolivya, eski Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi uluslararası alanda şikayet etmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Bolivya, eski Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi uluslararası alanda şikayet etmeye hazırlanıyor

09.07.2021 17:57
Bolivya, eski Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi uluslararası alanda şikayet etmeye hazırlanıyor, System.String[]

BUENOS Bolivya, 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in zorla istifa ettirilme sürecinde Bolivya'daki geçici hükümete toplumsal olaylara müdahale ekipmanları desteğinde bulunulması nedeniyle eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri hakkında uluslararası alanda şikayete hazırlanıyor.

BUENOS Bolivya, 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in zorla istifa ettirilme sürecinde Bolivya'daki geçici hükümete toplumsal olaylara müdahale ekipmanları desteğinde bulunulması nedeniyle eski Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri hakkında uluslararası alanda şikayete hazırlanıyor.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Arjantin'in La Paz Büyükelçisi Ariel Basteiro, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora'nın Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile görüşerek, 2019'da Morales'in istifa ettirilme sürecine desteğinden dolayı Macri hakkında uluslararası alanda şikayette bulunmayı değerlendirdiğini söyledi.

Basteiro, göz yaşartıcı gaz gibi toplumsal olaylara müdahalede kullanılan materyallerin Macri'nin izni olmaksızın gönderilemeyeceğini belirtti ve o dönem talimatların sözlü olarak verildiğini sözlerine ekledi.

Materyallerin bulunduğu belgenin tarihine dikkati çeken Basteiro, bu tip bir sevkiyatın 12 Kasım'da Bolivya'da olması için, bir iki gün önceden hazırlanmış olması gerektiğini ve bu durumda da Morales henüz görevi başındayken bu yardımın planlandığına dikkati çekti.

Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Mayta dün düzenlediği basın toplantısında, Macri hükümetinin, Bolivya'daki geçici hükümet karşıtı gösterilerde kullanılmak üzere plastik mermiler ve göz yaşartıcı gaz gibi çeşitli materyaller gönderdiğini açıklamıştı.

Mayta, eski Bolivya Hava Kuvvetleri Komutanı Jorge Terceros Lara'nın 13 Kasım 2019'da Bolivya'daki Arjantin büyükelçisine teşekkür ettiği ve materyallerin listesinin bulunduğu belgeyi göstermiş, Macri hükümetinin Morales'e karşı düzenlenen "darbeyi" desteklediğini belirtmişti.

Morales'in istifası

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları, günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da geçen yıl iptal edilen genel seçim yaklaşık 1 yıl sonra 18 Ekim'de düzenlenmiş, adaylığını Morales'in Arjantin'den duyurduğu Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

İstifasının ardından çıkan sokak olayları nedeniyle hakkında çeşitli davalar açılan Morales'in, geçen yıl hakkında çıkarılan yakalama kararı 26 Ekim'de kaldırılmıştı.

Evo Morales, Arjantin, Bolivya, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolivya, eski Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi uluslararası alanda şikayet etmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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