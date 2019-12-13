Bolivya eski Devlet Başkanı Morales sığınmacı olarak Arjantin'e geldi

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, Bolivya'da muhalefet ve ordunun baskısıyla istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in sığınmacı olarak Arjantin'e geldiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanı Sola, telefonla katıldığı TN televizyonundaki programda, Morales ve beraberindekilere ilişkin, "Ülkeye giriş yapabilmeleri için kendilerine iltica hakkı verildi ancak şu anda sığınmacı statüsüne geçmek için gerekli işlemleri yapıyorlar ki bu farklı bir durum. İltica ile sığınma arasındaki fark, sığınma hususunda bazı şartlar var, ilticada böyle bir durum söz konusu değil." dedi.