Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü - Son Dakika Dünya

Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü

6 saat önce

Bolivya, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü, System.String[]

Bolivya, geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.


Bolivya Emniyet Müdürlüğü, baskı sonucu istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales dönemine mensup 20 siyasetçinin iadesi için Meksika makamlarına iş birliği çağrısında bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Emniyet Müdürlüğü, Meksika, Bolivya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da, apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı
Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı Çin ordusu, ABD'nin her yerine ulaşabilen denizaltı balistik füzesini test etti Netanyahu roket sirenleri nedeniyle mitingine ara verdi

Son Dakika Haberleri
02:41 Malkara'da aynı saatte 2 ayrı kaza - Son Dakika Haber
01:44 Bursa'da "Niyazi-i Mısri" konseri - Son Dakika Haber
01:34 Sultangazi'de sanayi sitesinde iş yeri yangını - Son Dakika Haber
01:30 Batman Valiliği NCL2 hastası Ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika Haber
01:12 Midyat'ta, Düzoba mahallesine doğalgaz verildi - Son Dakika Haber
01:09 Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:43 Karadeniz 3 gündür yanıyor! Trabzon ve Rize'de yeni orman yangınları çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 02:54:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]