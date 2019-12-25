Bolivya, Meksika büyükelçiliğine sığınan 20 muhalif siyasetçinin peşine düştü

Bolivya Emniyet Müdürlüğü , baskı sonucu istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales dönemine mensup 20 siyasetçinin iadesi için Meksika makamlarına iş birliği çağrısında bulundu.

Bolivya , geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Jeanine Anez hükümetinden kaçarak Meksika 'nın La Paz Büyükelçiliğine sığınan 20 kişinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

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