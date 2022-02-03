Bolivya'nın eski üst düzey narkotik polisi ABD'de kokain kaçakçılığıyla suçlandı - Son Dakika

ABD'de eski bir Bolivyalı narkotik büro şefi, ABD'ye kokain gönderiminde üst düzey koruma sağlamak için komplo kurmakla suçlandı.

New York'ta bir federal yargıç tarafından açıklanan iddianamede, Maximiliano Davila-Perez kokain kaçakçılığının yanı sıra makineli tüfek bulundurmakla da suçlandı.

Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ayrıca Perez'in mahkumiyetine yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.

ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, "Davila-Perez, o ülkedeki (Bolivya) uyuşturucu kaçakçılığının kökünü kazımak yerine Bolivya'daki uyuşturucu kaçakçılarıyla ortak çalıştı ve ABD'ye 1000 kilogramdan fazla kokain göndermeye çalıştı." dedi.

Perez aleyhindeki suçlamalara yol açan uyuşturucu soruşturması, ilgili bir davadaki mahkeme kayıtlarına göre 2017'de Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) Özel Operasyonlar Bölümü tarafından başlatıldı.

DEA'nın yönetimi altında çalışan suçlu muhbirler, soruşturmanın bir parçası olarak Perez'in davasındaki bir sanığın ABD'ye 60 ton kokain taşımak için bir MD-11 askeri kargo uçağına erişimi olmakla övündüğü konuşmaları kaydetti.

Savcılar, dava dosyasında, sanık Percy Vasquez-Drew'in, "DEA ve CIA kovulduğu için kendisi ve diğer insan tacirlerinin Bolivya'da cezasız kalabildiklerini ve ülkede kalan uyuşturucuyla mücadele yetkililerine kolayca rüşvet verildiğini" söylediğini aktardı.

Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Mayta, hükümetinin ABD'nin Davila-Perez'in yargılanmak üzere iade edilmesi talebini değerlendireceğini söyledi.

Bolivyalı yetkililer, Arjantin'e kaçmaya çalıştığı iddia edilen Davila-Perez'i geçen ay kara para aklama şüphesiyle tutuklamıştı.

ABD'li savcılar, Bolivya'nın narkotikle mücadele teşkilatının yolsuzlukla dolu olduğunu iddia ediyor.

Davila-Perez, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in görevinin son aylarında uyuşturucuyla mücadele şefi olarak görev yaptı.

Morales, 2008'de DEA'yı Bolivya'dan ihraç etmiş ve kurumu, hükümetini devirmeyi planlamakla suçlamıştı.

Morales'in istifası

Bolivya'da, 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarının, polisin isyanının ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak, önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının birinci yılında ülkesine dönmüştü.