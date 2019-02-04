Son Dakika Haberleri: Bolivya'nın Geleneksel Paceno Festivali'nde 'Hıyar' Pepino Ritüeli

Bolivya'nın Geleneksel Paceno Festivali'nde 'Hıyar' Pepino Ritüeli

31 dakika önce

Bolivya'nın başkenti La Paz'da düzenlenen ilginç 'hıyar' figürlü ritüel, dev Paceno Festivali öncesi renkli görüntülere sahne oldu.

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Bolivya'nın başkenti La Paz'da düzenlenen ilginç 'hıyar' figürlü ritüel, dev Paceno Festivali öncesi renkli görüntülere sahne oldu. Adı Pepino olan ve İspanyolca 'hıyar' anlamına gelen karakter bölgede yaşayan Andean halkı için geleneksel bir figür olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:49 

Bolivya, Dünya
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