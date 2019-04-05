Son Dakika Haberleri: Bolivya'nın La Paz Şehrinde Toprak Kayması ve Aşırı Yağışlar 30 Can Aldı

Bolivya'nın La Paz Şehrinde Toprak Kayması ve Aşırı Yağışlar 30 Can Aldı

54 dakika önce

Bolivya'nın La Paz şehrinde toprak kayması ve aşırı yağışlar 30 can aldı.

Bolivya'nın La Paz şehrinde toprak kayması ve aşırı yağışlar 30 can aldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:36 Kaynak: Youtube

Bolivya, Genel
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