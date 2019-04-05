Bolivya'nın La Paz Şehrinde Toprak Kayması ve Aşırı Yağışlar 30 Can Aldı
54 dakika önce
Bolivya'nın La Paz şehrinde toprak kayması ve aşırı yağışlar 30 can aldı.
Bolivya'nın La Paz şehrinde toprak kayması ve aşırı yağışlar 30 can aldı
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:36 Kaynak: Youtube
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