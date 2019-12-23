Bolivya'nın Lima Grubu'na girişine Morales'den tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolivya'nın Lima Grubu'na girişine Morales'den tepki - Son Dakika

Bolivya'nın Lima Grubu'na girişine Morales'den tepki

6 saat önce

Bolivya'da muhaliflerin ve ordunun baskısı ile istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkeyi Venezuela yönetimi karşıtı Lima Grubu'na sokan geçici yönetime tepki gösterdi.

Bolivya'nın Lima Grubu'na girişine Morales'den tepki, System.String[]

Bolivya'da muhaliflerin ve ordunun baskısı ile istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkeyi Venezuela yönetimi karşıtı Lima Grubu'na sokan geçici yönetime tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez ile diğer muhalif figürler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'yu hedef alan Morales, "Lima Gruba girerek neoliberalizme geri dönmek, sağlığı, basit kamu hizmetlerini ve eğitimi özelleştirmek için geçmişi geri getirmek ve bizi Uluslararası Para Fonunun dayatmalarına bırakmak darbeci Anez, Camacho ve Mesa'nın yıl sonu hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

Bolivya'da geçici yönetimin Dışişleri Bakanlığı önceki gün ülkenin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeyi amaçlayan Lima Grubu'na dahil olduğunu duyurmuştu.

Bolivya'nın, son kararlarda imzası bulunmayan Meksika'nın yanı sıra Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guayana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu'na katılımının duyurulduğu yazılı açıklamada, "Bolivya, Venezuela'daki krizin, Venezuelalılarca anayasal, demokratik ve barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına çalışacaktır." ifadeleri yer almıştı.

Bolivya'da Jeanine Anez'in yönettiği ve Morales döneminin politikalarında önemli değişikliklere giden geçici hükümet iki hafta önce de ülkenin, ABD ve İsrail vatandaşlarına uyguladığı vizeleri kaldırmıştı.

Morales, İsrail'in 2009'da Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü bu ülke ile diplomatik ilişkileri koparmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:10 Kaynak: AA
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