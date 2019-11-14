Son Dakika Haberleri: Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Anez: İncil, Saray'a geri döndü
Son Dakika Dünya Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Anez: İncil, Saray'a geri döndü - Son Dakika Dünya

Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Anez: İncil, Saray'a geri döndü

6 saat önce

Bolivya'nın geçici Devlet Başkanı Jeanin Anez yemin ederek görevine başlarken İncil'in başkanlık sarayına geri döndüğünü söyledi

Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Anez: İncil, Saray'a geri döndü, System.String[]

Bolivya'nın geçici Devlet Başkanı Jeanin Anez yemin ederek görevine başlarken İncil'in başkanlık sarayına geri döndüğünü söyledi.


Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla patlak veren hükümet karşıtı protestoların ardından ordunun talebi üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales göreve başlamasının ardından başkanlık sarayında İncil bulunmasını yasaklamış ve anayasa değişikliği yaparak resmi din olarak Katoliklik yerine And yerlilerine has bir Şaman inancını kabul etmişti.

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Bolivya, Hükümet, Saray, İncil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:16 
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