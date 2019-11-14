Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Anez: İncil, Saray'a geri döndü

Bolivya'nın geçici Devlet Başkanı Jeanin Anez yemin ederek görevine başlarken İncil'in başkanlık sarayına geri döndüğünü söyledi.



Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla patlak veren hükümet karşıtı protestoların ardından ordunun talebi üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales göreve başlamasının ardından başkanlık sarayında İncil bulunmasını yasaklamış ve anayasa değişikliği yaparak resmi din olarak Katoliklik yerine And yerlilerine has bir Şaman inancını kabul etmişti.