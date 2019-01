Bolivya, Peru'ya İşlenmiş Doğalgaz İhracatı Yapacak

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesinin güney Peru'ya işlemden geçirilmiş doğal gaz ihraç edeceğini duyurdu. Böylece Bolivya kendisiyle enerji ticareti yapan Latin Amerika ülkelerine bir yenisini daha ekledi.Peru ise Bolivya'nın Arjantin, Brezilya ve Paraguay'dan sonra rafine edilmiş ve depolanmış doğalgaz ihraç ettiği dördüncü Latin Amerika ülkesi oldu. Başkan Evo Morales ise geçtiğimiz hafta resmi bir duyuru yaparak kendi yönetiminin enerji kaynağı satın almak yerine ilk defa dışarıya enerji satan Bolivya hükümeti olduklarını duyurdu.Morales, "Artık LPG ithal etmiyoruz. 2005'te iktidara geldiğimizde sadece doğalgaz satıp LPG ithal ediyorduk. Şimdi işlem görmüş ve depolanmış doğalgaz satıyoruz" dedi. Latin Amerika'da haneler ve iş yerlerinde büyük çoğunlukla ve yaygın boru hattı sistemi olmadığından ısınma ve yakıt amaçlı olarak işlem görmüş LPG kullanılıyor. Başkan olarak üçüncü dönemine girecek olan Morales, "Bolivya'nın doğalgaz üreticisi olarak geçmişte nasıl işlenmiş gaz ithal ettiğini hiç anlayamadığını" belirtti.Morales, Paraguay'ın kendilerinden yüzde 95 oranında gaz ithal ettiğini, sanayileşme ve işlem sürecine giren doğalgazın millileştirilmiş bir doğal kaynak olduğunu da belirtti. Bolivya Hidrokarbon Bakanı Luis Alberto Sanchez ise Perulu mevkidaşının önümüzdeki günlerde Bolivya'ya geleceğini ve Bolivya'yala sınır olan iki Peru kentine gaz satmak için fiyat görüşmesi yapacaklarını ifade etti. Bolivya'nın millileştirilmiş petrol şirketi Petroleros of Bolivia (YPFB) ise günlük 59 milyon metreküp üretimle dünyadaki en büyük doğalgaz rezervlerinden birine hükmediyor.The post Bolivya, Peru'ya işlenmiş doğalgaz ihracatı yapacak appeared first on Enerji Enstitüsü