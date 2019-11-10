Son Dakika Haberleri: Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı...
Son Dakika Güncel Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı...

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı...

6 saat önce

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi.

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı..., System.String[]

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi.

Evo Morales, Williams, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı
Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 05:57:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]