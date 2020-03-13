Bolivya ve Peru'da Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

BUENOS Bolivya ve Peru'da, Dünya Sağlık Örgütünün "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçilmek amacıyla bir dizi önlemler alındı.

Bolivya'da Jeanine Anez başkanlığındaki geçici hükümet tarafından ülkede 3 kişide görülen Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla, 31 Mart'a kadar bütün seviyelerde eğitime ara verildi.

Cumartesi günü itibarıyla Avrupa'ya tüm uçuşlar askıya alındı ve konserler, kültürel, dini ve sportif faaliyetler ile binden fazla kişinin katıldığı etkinlikler iptal edildi.

Peru, Asya ve Avrupa'dan uçuşları durdurdu

Peru'da Kovid-19 virüsüyle mücadele için oluşturulan heyet, Asya ve Avrupa uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Kovid-19 virüsünün 22 kişide görüldüğü Peru'da mart ayının sonuna kadar eğitime ara verilme kararı alınmış ve 300'den fazla kişinin bir araya geleceği etkinlikler iptal edilmişti.