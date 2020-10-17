Bolivya'ya gözlemci olarak giden Arjantin heyeti ülkeye sokulmadı - Son Dakika

Bolivya'da yarın yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri için davet edilen Arjantin heyeti ülkeye sokulmadı.

Bolivya'da yarın halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Ülkede yarın yapılacak olan seçimlere Bolivya Yasama Meclisi tarafından gözlemci olarak davet edilen Arjantin heyeti ülkeye sokulmadı. Başkent La Paz'daki El Alto Havalimanı'na inen heyet Jeanine Anez hükümetnin emri ile polis tarafından ülkeye girmesi engellendi. Çıkan arbedede Heyet Başkanı Federico Fagioli tutuklanırken, Arjantin'in La Paz Büyükelçisi Lucas de Mara astım kriz geçirdi. Maria, hastaneye kaldırıldı. Arjantin hükümeti, de Maria'nın sağlığıyla ilgili her türlü sorumluluğun Anez hükümetinde olduğunu duyurdu. Havalimanındaki arbedeye ait görüntüler ise bizzat Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernndez'in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fagioli'nin yasadışı olarak tutuklandığını aktarılırken, bir an öne serbest bırakılması talep edildi. Bakanlık, ayrıca Bolivya'ya kınama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı, "Pazar günü yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri için resmi gözlemci olarak davet edildik. Jeanine ez diktatörlüğünden, heyet üyelerinin güvenliğini garanti etmesini, davet edildikleri görevi yerine getirmelerine izin verilmesini ve Milletvekili Fagioli'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Anez, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yapılan darbe sonrasında kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.

(İHA)