Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi seçimlerde ön sayım yapılmayacağını açıkladı - Son Dakika

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi seçimlerde ön sayım yapılmayacağını açıkladı

18.10.2020 04:21
Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi seçimlerde ön sayım yapılmayacağını açıkladı, System.String[]

BUENOS Boliyva Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), genel seçimde oyların ön sayımının yapılmayacağını, yalnızca resmi sayımın ardından sonuçların açıklanacağını duyurdu.

BUENOS Boliyva Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), genel seçimde oyların ön sayımının yapılmayacağını, yalnızca resmi sayımın ardından sonuçların açıklanacağını duyurdu.

TSE Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında, genel seçimde oyların ön sayımı için hazırlanan Ön Sonuçların Yayımlanması (DIREPRE) sisteminin yapılan testlerde güven vermediği için oy birliğiyle kaldırıldığını açıkladı.

Genel seçimin büyük sorumluluk gerektirdiğine dikkati çeken Romero, DIREPRE sisteminde son haftalarda uygulanan testlerin güven vermediğinin altını çizdi.

Romero, "TSE, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle seçim sonuçlarının sayımında DIREPRE sisteminin kullanılmamasına karar verdi." ifadesini kullandı.

Oyların sayımı için pazar gecesi de çalışacaklarını belirten Romero, "Açıklanacak veriler değişmeyen, güvenilir veriler olacak." dedi.

Oy sayım işleminin herkese açık şekilde düzenleneceğini söyleyen Romero, sayım sırasında temsilcisi bulunan siyasi partilerin, tutanakların birer kopyasını alabileceğini sözlerine ekledi.

Ön sayım sistemi 2019 seçimlerinde hile iddialarına neden olmuştu

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da yapılan ve seçimlerde hile iddialarıyla başlayan gösteriler sonucu eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasına kadar giden süreci tetikleyen oy sayımının bir gün durması, ön sayım sisteminden kaynaklanmıştı.

Ülkede elektronik cihazlarla yapılan ön sayımın geçen yıl düzenlenen seçimlerde bir gün durmasını muhalefet ve uluslararası kuruluşlar hile iddialarıyla ilişkilendirmişti.

O dönem Morales'in liderliğini yaptığı hükümet ise ön sayımın durmasını kırsal kesimdeki altyapı yokluğuna bağlamış ve bu tarz kesintilerin daha önceki seçimlerde de yaşandığını belirtmişti.

TSE, geçen yıl kullanılan ön sayım sisteminin kullanılmayacağını ve bu seçim için DIREPRE sisteminin hazırlandığını açıklamıştı.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Bolivya, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi seçimlerde ön sayım yapılmayacağını açıkladı - Son Dakika

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