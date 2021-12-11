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Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi - Son Dakika

Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi

11.12.2021 11:47

Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadının çanta ve elbise astarına emdirilmiş şekilde 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı Kokainin bulunduğu anlar narkotik polisinin kamerasına yansıdı Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu...

Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi

Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadının çanta ve elbise astarına emdirilmiş şekilde 4 kilo 522 gram kokainle yakalandı

Kokainin bulunduğu anlar narkotik polisinin kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya Havalimanı'nda Bolivya uyruklu bir kadının çanta ve elbise astarına emdirilmiş şekilde 4 kilo 522 gram kokain ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu maddelerin, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, Antalya Havalima'nında Bolivya uyruklu bir kadının durumundan şüphelendi. Antalya Havalimanında yapılan risk analizi çalışmalarında Bolivya'dan Brezilya Sao Poulo'ya oradan da İstanbul aktarmalı Antalya'ya gelen Bolivya uyruklu L.D.R.S. isimli kadın narkotik ekiplerince durduruldu. L.D.R.S'nin çanta ve elbise kılıfının iç astar kısmına zulalanmış ve beze emdirilmiş vaziyette daralı 4 Kilo 522 gram kokain maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 Bolivya Bolivinanosu, 305 Brezilya Realisi ve 7 bin 782 dolarına el konuldu. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapılan L.D.R.S'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi
Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi
Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi
Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi
Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi
Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi
Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi
Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi
Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi

Uyuşturucu, Narkotik, Bolivya, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolivya uyruklu kurye emdirdiği 4.5 kilo uyuşturucuyla geçemedi - Son Dakika
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