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Bolluk ve bereketin sembolü kelaynaklar sevgililer gününde gökyüzüne salındı - Son Dakika

Bolluk ve bereketin sembolü kelaynaklar sevgililer gününde gökyüzüne salındı

14.02.2022 18:26

Bolluk ve bereketin sembolü kelaynaklar sevgililer gününde gökyüzüne salındı Bolluk, bereket ve sadakatin sembolü olarak adlandırılan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üretim İstasyonunda bulunan kafeste koruma altında tutulan...

Bolluk ve bereketin sembolü kelaynaklar sevgililer gününde gökyüzüne salındı

ŞANLIURFA - Bolluk, bereket ve sadakatin sembolü olarak adlandırılan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üretim İstasyonunda bulunan kafeste koruma altında tutulan 301 kelaynak kuşu sevgililer gününde doğaya salındı.

Bolluk ve bereketin sembolü olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üretim İstasyonunda bulunan kafeste koruma altında tutulan kelaynaklar, üreme dönemleri geldiği için doğaya salındı. Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ve Birecik Kaymakamı Kadir Duman kelaynakların bulunduğu kafesin kapısını açtı. Kapının açılmasıyla birlikte dışarı çıkan kelaynaklar gökyüzünde uçtu. Geçen sene 72 yavru yapan kelaynakların sayısının 2022 yılında 301'e yükseldiği ifade edildi.

Kelaynakların gök yüzüne salınması sırasında açıklamada bulunan Birecik Kaymakamı Kadir Duman, "Bu gün Birecik ilçemiz için önemli bir gün. Bu gün nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak kuşlarımızı doğaya salacağız. Onun sevinci içindeyiz. Aynı zamanda geçen sene rekor bir üretim elde etmiştik. 15 kelaynak kuşumuzu da göç yoluna bırakmıştık. Anı zamanda bu gün onların gelmesini bekliyoruz. Gözlerimiz gökyüzünde. Kelaynak kuşları Birecik ilçemizin sembolü, baharın müjdecisi, bereketin ve sadakatin sembolü olarak adlandırılıyor. İnşallah bu sene de geçen senenin rekorunu egale edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Şanlıurfa Vali Vekili Metin Esen ise, " Baharın bu güzel gününde koruma altına alınan ve her geçen gün popülasyonunun daha da arttığını büyük bir memnuniyetle gördüğümüz kelaynak kuşlarımızı doğaya bırakacağız. Buradan yine doğaya bıraktığımız kelaynak kuşlarımızın takibini de yapıyoruz. Geçen sene bırakılmış olan kuşların İsrail - Gazze hattında gözlemlendiği bilgisine de ulaştık" ifadelerini kullandı.

14 Şubat Sevgililer Gününde kuşları doğaya bırakacaklarını söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, " Sevgiliyi doğaya bırakacağımız, 14 şubat her geldiğinde sadakat ve baharın müjdeleyicisi olan kelaynaklarımızı inşallah bu yıl da doğaya bırakacağız. Biliyorsunuz Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak üretim istasyonumuzda her yıl kelaynaklarımıza özel ilgi gösterip nesli tükenmek üzere olan bir türden nesli devam eden bir tür haline getireceğiz. İnşallah başarılı bir şekilde bu yavrularımızın gökyüzünü kaplayacağı dönemleri göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

15 kuştan 3'ü İsrail - Gazze sınırında gözlemlendi

Geçen yıl sayıları 278 olan kelaynak kuşlarından 15 tanesi, halkalama işleminden ardından göç yollarına bırakılmıştı. Bu kuşlardan 3 tanesinin bu yıl İsrail - Gazze sınırında gözlemlendiği belirtildi.

2 yetişkin ve 9 yavru ile başlayan serüven

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Şubesine bağlı Birecik Kelaynak Üreme İstasyonu 1977 yılında kuruldu. 2 yetişkin ve 9 yavrunun doğada yakalanmasıyla başlayan serüvende kelaynak sayısı 2022 yılında 301'e çıktı.

Bolluk ve bereketin sembolü kelaynaklar sevgililer gününde gökyüzüne salındı
Bolluk ve bereketin sembolü kelaynaklar sevgililer gününde gökyüzüne salındı
Bolluk ve bereketin sembolü kelaynaklar sevgililer gününde gökyüzüne salındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Metin Esen, Şanlıurfa, Kelaynak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolluk ve bereketin sembolü kelaynaklar sevgililer gününde gökyüzüne salındı - Son Dakika


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