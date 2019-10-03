Son Dakika Haberleri: “Bolluk yaratabilecek mekanizmalar hızla hayata geçirilmeli”
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“Bolluk yaratabilecek mekanizmalar hızla hayata geçirilmeli”

2 saat önce

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, eylül ayı enflasyonun beklentilerin çok altında gelmesinin tüm üretici kesimleri memnun ettiğini söyledi.

“Bolluk yaratabilecek mekanizmalar hızla hayata geçirilmeli”, System.String[]

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, eylül ayı enflasyonun beklentilerin çok altında gelmesinin tüm üretici kesimleri memnun ettiğini söyledi.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:06 
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