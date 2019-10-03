“Bolluk yaratabilecek mekanizmalar hızla hayata geçirilmeli”
2 saat önce
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, eylül ayı enflasyonun beklentilerin çok altında gelmesinin tüm üretici kesimleri memnun ettiğini söyledi.
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, eylül ayı enflasyonun beklentilerin çok altında gelmesinin tüm üretici kesimleri memnun ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:06
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