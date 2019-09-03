“Bolluk yaratmamız şart”
4 saat önce
Ağustos ayı enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu ifade eden BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, bolluk yaratılınca rakamların istenen seviyelere doğru geldiğini söyledi.
Ağustos ayı enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu ifade eden BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, bolluk yaratılınca rakamların istenen seviyelere doğru geldiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:59
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