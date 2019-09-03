Son Dakika Haberleri: “Bolluk yaratmamız şart”
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“Bolluk yaratmamız şart”

4 saat önce

Ağustos ayı enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu ifade eden BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, bolluk yaratılınca rakamların istenen seviyelere doğru geldiğini söyledi.

“Bolluk yaratmamız şart”, System.String[]

Ağustos ayı enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu ifade eden BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, bolluk yaratılınca rakamların istenen seviyelere doğru geldiğini söyledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:59 
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