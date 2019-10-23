Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!
1 saat önce
Bollywood'un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğa üstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası 26 Kasım – 1 Aralık'ta Zorlu PSM'ye geliyor!
Bollywood'un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğa üstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası 26 Kasım – 1 Aralık'ta Zorlu PSM'ye geliyor! Renkleri, kıyafetleri ve karakterleriyle samimiyetin adresi olan Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:34
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