Bollywood'un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğa üstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası 26 Kasım – 1 Aralık'ta Zorlu PSM'ye geliyor! Renkleri, kıyafetleri ve karakterleriyle samimiyetin adresi olan Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!