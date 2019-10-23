Son Dakika Haberleri: Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!
Son Dakika Magazin Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!

Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!

1 saat önce

Bollywood'un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğa üstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası 26 Kasım – 1 Aralık'ta Zorlu PSM'ye geliyor!

Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!, System.String[]

Bollywood'un otantik coşkusuna ortak olacağınız, doğa üstü renklere tanıklık edeceğiniz bir Hindistan macerası 26 Kasım – 1 Aralık'ta Zorlu PSM'ye geliyor! Renkleri, kıyafetleri ve karakterleriyle samimiyetin adresi olan Bollywood hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Teste katıl, öğren!

Hindistan, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:34 
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