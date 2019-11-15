Bollywood müzikali İstanbul'da
6 saat önce
Yazar, yönetmen ve dans direktörü Rajeew Goswami tarafından hayata geçirilen "Beyond Bollywood", 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.
Yazar, yönetmen ve dans direktörü Rajeew Goswami tarafından hayata geçirilen "Beyond Bollywood", 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.
2015'te Londra'nın en prestijli tiyatrolarından London Palladium West End Theatre'da 60 kez sahnelenen, ardından Avrupa ve Ortadoğu'da birçok ülkeyi turlayan gösteri, annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya'dan Hindistan'a doğru yola çıkan dansçı Shaily'nin hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:37
MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim! Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek 3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı