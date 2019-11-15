Bollywood renkleri İstanbul'da

Yazar, yönetmen ve dans direktörü Rajeew Goswami tarafından hayata geçirilen "Beyond Bollywood", 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.



2015'te Londra'nın en prestijli tiyatrolarından London Palladium West End Theatre'da 60 kez sahnelenen, ardından Avrupa ve Ortadoğu'da birçok ülkeyi turlayan gösteri, annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya'dan Hindistan'a doğru yola çıkan dansçı Shaily'nin hikayesini anlatıyor.