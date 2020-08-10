Bollywood yıldızı Aamir Khan'a, börk şapka hediyesi - Son Dakika

BOLLYWOOD sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan'a üzerinde çalıştığı yeni filminin çekimlerinin bir kısmını tamamlamak için geldiği Niğde'de 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir tarafından Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan deri börk şapka hediye edildi.

Hindistan'da koronavirüs yayılımı nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan ile bir araya gelen 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Diriliş Ertuğrul dizisinde kullanılan deri şapka hediye etti. Halisdemir ile yaklaşık 15 dakika görüşen Aamir Khan, hediye edilen şapkayı başına takıp, fotoğraf çektirdi.

YARIM KALAN FİLMİNİ NİĞDE'DE ÇEKECEK

Soner Halisdemir, dünyaca ünlü Hintli Film Yapımcısı ve Aktör Aamir Khan'ı Niğde'de görmekten mutlu olduğunu belirterek, "Dünyaca ünlü bir film yapımcısı ve oyuncusu yarım kalan filmini Niğde'de çekecek. Bu Niğde için çok önemli bir gelişme. Niğde'nin dünyaya tanıtılmasına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aamir Khan'ın bizde bıraktığı etki çok sıcakkanlı bir insan olduğudur. Aamir Khan'ın yarım kalan filmi Niğde'de çekilen ilk ulusal film olacak. Bu filmin bundan sonraki yeni filmler için bir başlangıç olmasını diliyorum. Niğde için hayırlı olacaktır" dedi.