Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın Adana'da kebap keyfi - Son Dakika

BOLLYWOOD sinemasının en önemli isimlerinden, dünyaca ünlü aktör Aamir Khan, Adana kebabını tatmak için kente geldi. Yoğun ilgi gören Khan, mangalın başına geçip kebap pişirdi.

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hintli film yapımcısı ve aktör Khan, önceki günlerde Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana'ya geldi. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

KHAN'IN KEBAP KEYFİ

Mangalın başından ayrıldıktan sonra kendisi için hazırlanan masaya geçen Aamir Khan, Adana kebabını tattı. Khan ve film ekibinin keşif için 2 gün boyunca Adana'da olacağı ve filmin tamamlanması için detaylı araştırma yapacakları belirtildi.