Bölme duvar ve kabinlerle kendi alanınızı oluşturun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bölme duvar ve kabinlerle kendi alanınızı oluşturun - Son Dakika

Bölme duvar ve kabinlerle kendi alanınızı oluşturun

6 saat önce

Fabrika içi çalışma alanları için eskiden uzun emekler veren firmalar, artık hareketli duvar ve bölmelerle hem mekan, hem de zaman tasarrufu sağlıyor.

Bölme duvar ve kabinlerle kendi alanınızı oluşturun, System.String[]

Fabrika içi çalışma alanları için eskiden uzun emekler veren firmalar, artık hareketli duvar ve bölmelerle hem mekan, hem de zaman tasarrufu sağlıyor.


Fabrikaların büyük çalışma alanlarını değerlendirmek için çaba sarf eden firmalar, üretimi yakından takip etmenin yanı sıra dinlenme alanları da oluşturmak için hareketli duvar ve bölmeler tercih ediyor. Yaptıkları bir çok çalışma ile hem firmanın hem de personelin yüzünü güldüren Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, "Alüminyum, ahşap ve camdan oluşan fabrika içlerinde ve çalışma alanlarının tümünde, alternatif duvar malzemesi olarak sökülüp takılabilen bölme duvar sistemleri üretiyoruz. Bunlarda kullanılan alüminyumlar tamamen firmamızın tescilli ürünüdür. Son zamanlar da cam ağırlıklı projelerde yer almaktayız. Değişik kalınlık, renk ve ölçülerde bölme duvar imalatı yapıyoruz. Fabrika içlerinde, büyük mekanlarda, çalışma ofisi kalitesini oluşturacak kabinler de yapmaktayız. Bu kabinler şeflere, mühendislere ve fabrika içerisinde üretimi takip eden çalışanlara ferah ortamlar sunmaktadır. Dinlenme ve çalışma ofisi olarak oluşturduğumuz alanlarda yaz ve kış etkilenmeden kullanım sağlanabilmektedir" dedi.


Bölme duvarların istenildiği zaman bulunduğu yerden sökülüp başka bir alana monte edilebildiğini belirten Demir, "Bu bakımdan da para ve zaman tasarruf sağlamış oluyor. Mekanların ölçüleri geldikten sonra proje çalışması gerçekleştiriliyor. Alanın büyüklüğüne göre imalat ve montaj süresi değişiklik gösterebiliyor. Müşterinin isteğine göre çeliklerle konstrüksiyon hazırlanıp, bunların üzerine de bölme alanlarla kat oluşturulabiliyor. Bu sistem sesten sıcaklık yalıtımına kadar birçok avantajı bünyesinde barındırmış oluyor" şeklinde konuştu.


Birçok başarılı çalışmalarıyla Çağdaş Bölme firmaların ilk tercihi oluyor. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gemlik'te yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alanda imar değişikliği yapılacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:24:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bölme duvar ve kabinlerle kendi alanınızı oluşturun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]